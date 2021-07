Inter, il Cagliari spara alto per Nandez: “Lui continua a ripetere a Giulini…”

Gli ultimi aggiornamenti sulla questione Nandez con la richiesta del Cagliari e le parole del calciatore a Giulini

L'obiettivo numero uno per il dopo Hakimi dell'Inter resta Naithan Nandez. Il club nerazzurro vuole risolvere prima la questione Nainggolan, per poi rituffarsi nella caccia all'esterno. Come riferisce il Corriere dello Sport, le richieste del Cagliari per l'uruguaiano sono considerato troppo eccessive dall'ad Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. La società rossoblù chiede 10 milioni per il prestito secco o 2 milioni più l'intero ingaggio di Radja Nainggolan (8,5 milioni lordi).