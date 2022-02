Inter, Caicedo: “Felice per l’esordio, ma non per il risultato. Continuiamo a…”

Il post del centravanti nerazzurro: "Felice per l'esordio ma non per il risultato. Continuiamo a lottare"

Marco Astori

"Felice per l'esordio ma non per il risultato. Continuiamo a lottare, insieme andremo avanti!!". Questo il messaggio di Felipe Caicedo, centravanti dell'Inter, che ieri durante la sfida di campionato contro il Genoa ha debuttato con la maglia nerazzurra. Questo il post dell'attaccante: