Inter, Caicedo subito importante contro il Milan? I suoi precedenti nei derby

L'attaccante ecuadoregno potrebbe recitare la sua parte già a partire dal derby in programma sabato prossimo

Simone Inzaghi riabbraccia Felipe Caicedo: i due, dopo l'esperienza alla Lazio, si ritrovano a distanza di pochi mesi all'Inter. L'attaccante ecuadoregno si è subito aggregato al gruppo ad Appiano Gentile e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe recitare la sua parte già a partire dal derby di sabato: "Con Correa out e i compagni di reparto Martinez e Sanchez che arriveranno alla Pinetina solo giovedì, nel derby di sabato Caicedo potrebbe recitare, partendo dalla panchina, un ruolo importante. Ai rossoneri non è mai riuscito a segnare, mentre nella stracittadina di Roma ha provato questa gioia il 2 marzo 2019 nella vittoria dei biancocelesti per 3-0. Il derby di Genova invece non lo ha mai giocato perché ha dovuto fare i conti con un problema muscolare che in questa stagione lo ha tenuto fuori due mesi, da novembre a gennaio".