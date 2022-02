CorSera – Inter, crisetta improvvisa ma pericolosa. Calendario in discesa, ma…

I nerazzurri, dopo una prima parte di stagione estremamente positiva, stanno attraversando un periodo di flessione

"Il Napoli ha conquistato 15 punti in 7 partite, uno in più del Milan, 7 più dell'Inter che a una manciata di minuti dalla fine del derby sembrava irraggiungibile e adesso si interroga su una crisetta improvvisa ma pericolosa. La squadra di Inzaghi ha una partita da recuperare e virtualmente guarda ancora tutti dall'alto in basso, ma i segnali negativi non mancano: la difesa è diventata di burro e l'attacco non sa più far gol. Lautaro è l'emblema delle difficoltà nerazzurre. L'argentino, una rete (su rigore) nelle ultime 11 partite, si è dissolto. I primi 70 minuti con il Liverpool avevano riempito d'orgoglio gli interisti, ma i campioni d'Italia si sono suicidati contro il Sassuolo. E ora gli amanti delle statistiche fanno notare che Inzaghi, durante i 5 anni alla Lazio, nel girone di ritorno è sempre andato più piano rispetto all'andata.