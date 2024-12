"La novità, rispetto alla stagione scorsa, è che quest'anno il tecnico nerazzurro ricorre molto più spesso a uomini diversi, attingendo a tutte le risorse che la rosa nerazzurra gli offre. Basti pensare che tutti i giocatori di movimento hanno trovato minutaggio. Certo, qualcuno di più e qualcuno di meno, ma non ce n'è uno che non venga considerato da Inzaghi. Non avendo ancora esordito Josep Martinez tra i pali, è chiaro che in testa alla classifica di chi ha accumulato più minuti c'è Yann Sommer con 1170' in campo. Completano il podio l'intoccabile Mkhitaryan (1047') e bomber Thuram (1038'), mentre in fondo ci sono Palacios - solo 9' ad Empoli per il nuovo giovane nerazzuro - e Buchanan a 16'. Ma quello del canadese è un caso particolare...", sottolinea la Gazzetta dello Sport.