Inter, il calendario di marzo: 4 partite tra campionato e Champions League

Archiviato febbraio, si apre un nuovo mese ricco di impegni per l'Inter: a marzo i nerazzurri affronteranno una serie di quattro partite in due competizioni diverse.

Il mese si aprirà con la sfida contro il Lecce, in programma domenica 5 alle 18:00 a San Siro e vedrà poi gli uomini di Inzaghi andare in trasferta contro lo Spezia venerdì 10.

Marzo poi si concluderà con due impegni fondamentali: il ritorno degli ottavi di UEFA Champions League in casa del Porto, in programma martedì 14 marzo, e il big match contro la Juventus, valido per la 27ª giornata di Serie A. Dopo la sfida contro i bianconeri il campionato si fermerà per gli impegni delle Nazionali, per poi ripartire l'1 aprile.