Inter, Calhanoglu: “Vittoria meritata. Lukaku? Sono molto contento per lui”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria contro il Porto. Queste le sue parole: "Abbiamo creato tante occasioni ma abbiamo sbagliato qualcosa. In Champions si gioca ad alto livello, abbiamo meritato di vincere: sono molto contento per Romelu, questo gol è importante per lui e gli dà fiducia. In Champions ci sono squadre forti e ti confronti con loro quando ci giochi".