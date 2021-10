Sky – Inter, Calhanoglu in gruppo ma sarà rivalutato: non era tornato al 100%

Gli aggiornamenti di Sky Sport sulle condizioni di Calhanoglu, rientrato dopo gli impegni con la sua Turchia

Nelle scorse ore Hakan Calhanoglu non era al 100% dopo gli impegni con la sua nazionale. Come riportato da Sky Sport, oggi si è allenato in gruppo il turco in vista della Lazio, ma andrà rivalutato nelle prossime ore, tra domani e sabato. Il giocatore è un’opzione per affiancare Edin Dzeko in attacco qualora Simone Inzaghi non schierasse dal 1’ Lautaro Martinez o Correa. Calha è un’idea da seconda punta, ma non l’unica…