Inter, uno tra Calhanoglu e Dimarco sempre in campo: calci piazzati fattore decisivo

Il tecnico nerazzurro ha ancora qualche dubbio di formazione in vista della sfida di domani contro la Juventus

"Un fattore determinante nella scelta di Inzaghi lo avranno i calci piazzati. Finora, infatti, il tecnico ha sempre schierato almeno uno fra Calhanoglu e Dimarco - prossimo al rinnovo di contratto con aumento dell'ingaggio oltre il milione - nell'undici titolare, in modo da avere un pericoloso cecchino sui calci d'angolo e di punizione. L'Inter ha segnato cinque volte sugli sviluppi di calcio d'angolo e Dimarco ha pure fatto un gol su punizione diretta. In una gara che si annuncia molto tattica e bloccata, l'episodio da fermo potrebbe essere decisivo e quindi Inzaghi non vorrebbe rinunciare a uno dei due scoccIatori principi, anche se in rosa c'è Brozovic che ha dimostrato anche in Champions (suo l'angolo per la rete di De Vrij ) di poter dire la sua. Ad oggi, infatti, le quotazioni di Bastoni e Vidal rimangono più alte rispetto a Dimarco e Calhanoglu, ma Inzaghi rinuncerà per la prima volta a entrambi proprio nella gara più importante di questo inizio di stagione?".