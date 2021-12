Calhanoglu sblocca Roma-Inter: ha partecipato a 5 gol nelle ultime 5 di Serie A

Il giocatore turco ha segnato dalla bandierina ingannando la difesa davanti a Rui Patricio

Il gol sorprendente di Calhanoglu ha sbloccato la partita contro la Roma. Il giocatore dell'Inter, che di recente sta rispondendo sempre presente all'appuntamento con la rete, ha preso parte - come riporta Opta - a cinque gol (quattro reti, un assist) nelle ultime cinque partite di campionato. Lo stesso numero di partecipazioni che aveva collezionato nelle precedenti 15 di Serie A. E l'aggettivo che l'agenzia di statistiche usa per descrivere il momento del turco è 'Olimpico'. In tema con la serata.