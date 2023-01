Calhanoglu preoccupa più di Barella. Stasera tocca ad Asllani e Gagliardini

"Romelu si ferma di nuovo per una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro. L’infortunio non sembra grave, non c’è lesione, però arriva in una fase delicata e nel mezzo di una stagione, per il belga, molto difficile. Lukaku lavorerà a parte per tre giorni, poi sarà rivalutato: Inzaghi spera di averlo almeno in panchina sabato col Verona. Gli affaticati Barella e Calhanoglu, invece, si sottoporranno oggi a ulteriori esami. Il problema al muscolo psoas del turco sembra più grave rispetto a quello all’adduttore dell’azzurro, che può rientrare in Supercoppa (dove ci sarà anche Handanovic, fuori per un fastidio al soleo). Entrambi avrebbero comunque riposato oggi, nell’ottavo con il Parma in cui Inzaghi darà spazio e minuti a chi ha giocato meno. A centrocampo c'è Asllani con Gagliardini, in difesa si rivedono De Vrij e D’Ambrosio, sulle fasce Bellanova e Gosens, davanti Correa con Lautaro", riporta il Corriere della Sera.