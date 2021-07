Inter, oggi amichevole con il Crotone: occhi puntati su Calhanoglu e Satriano

I nerazzurri affrontano il Crotone: nuova occasione per il tecnico per osservare i progressi della squadra

Nuovo test amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi, che oggi alle 18 affronta ad Appiano Gentile il Crotone. Per l'occasione, secondo Tuttosport, gli occhi del tecnico saranno puntati in particolare su Hakan Calhanoglu e su Martin Satriano: "Simone Inzaghi , dopo gli allenamenti congiunti contro Sarnico, Pro Vercelli e Pergolettese, oltre alla Lugano Region Cup con i padroni di casa ticinesi, affronta così l'ennesimo test del suo precampionato. Con l'obiettivo di far vedere sul verde il lavoro delle sedute di queste settimane, prendere coscienza della forma dei giocatori e oliare i meccanismi della squadra.