Inter, Calhanoglu scommessa vinta: trascinatore con gol e assist pesanti

I numeri del centrocampista turco sono ottimi: il club nerazzurro ha vinto la scommessa fatta la scorsa estate

Hakan Calhanoglu non ha deluso le attese. Dopo un inizio di stgione altalenante, il turco si è preso l'Inter e ha cambiato marcia. Arrivato in estate per sostituire Eriksen a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Milan, l'ex Bayer Leverkusen è stato il trascinatore dei nerazzurri.