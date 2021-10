Inter, nessun problema per Calhanoglu. Sensi recupera per la panchina?

Le ultime da Appiano Gentile: prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara di sabato contro la Lazio

"Ieri alla Pinetina è tornato in gruppo anche Hakan Calhanoglu: la piccola botta presa in nazionale, che lo aveva fatto lavorare a parte mercoledì, è ormai un ricordo e il turco è candidato a partire dal 1’ domani contro la Lazio. Stefano Sensi, anche lui definitivamente in gruppo, potrebbe ritrovare la convocazione e accomodarsi in panchina. Inzaghi potrebbe pure portare con sé Sanchez, Vidal e Vecino, gli ultimi sudamericani a rientrare: erano attesi solo domattina a Roma, ma dovrebbero farcela per la tarda serata di oggi (come Lautaro e Correa)".