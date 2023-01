GdS – Inter, Calhanoglu non aspettava altro: vendetta rabbiosa dopo 8 mesi

E' sicuramente la sua rivincita. L'attendeva da tempo e ora può godersela pienamente. Hakan Calhanoglu è stato uno dei protagonisti di Milan-Inter, la sua sfida per tanti motivi. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Calhanoglu aspettava questo momento da otto mesi. Dai discussi festeggiamenti dei giocatori del Milan dopo lo scudetto: come non ricordare lo striscione nei suoi confronti e Ibrahimovic che provocava la folla citando il nome del turco? Hakan ha voluto così togliersi qualche sassolino, dopo la vittoria. Se la gioia di Calhanoglu contiene anche rabbia, quella di Dimarco è solo festa pura. Lui, tifoso nerazzurro, che vince un derby che vale un trofeo segnando un gol. Ecco perché alla fine prende un megafono in mano e va a lanciare cori sotto la curva".