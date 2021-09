Inter, Calhanoglu si esalta quando sfida la Fiorentina: al ‘Franchi’ gol e punti

I numeri di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, contro la Fiorentina e al Franchi: il turco torna titolare stasera

Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Dopo il turno di riposo concessogli da Inzaghi, il centrocampista turco dell'Inter sarà titolare questa sera al 'Franchi' contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Nonostante non sia un goleador, i nerazzurri sperano che l'ex Milan trovi il gol, un 'habitué' quando incontra i viola, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: