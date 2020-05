Inter Calling, Serena: “Brehme poteva colpire una moneta da 50m. Trapattoni…”

Il nuovo format di Inter TV, Inter Calling, ha messo di fronte, virtualmente, Aldo Serena con gli ex compagni Brehme e Berti. L’ex attaccante nerazzurro ha ripercorso le tappe della sua esperienza a Milano, dichiarando:

BREHME – “L’arrivo di Andy e Lothar (Matthaus, ndr) aveva dato una forza fisica incredibile a centrocampo, Brehme per me era sempre stato un regista spostato a sinistra, quando gli arrivava la palla non la perdeva mai e di destro e sinistro poteva fare gioco corto, lungo, cambiare gioco, poi c’erano i ragazzi giovani come Bianchi e Nicola con Ramon Diaz, avevamo tutti caratteristiche diverse. Brehme con destro e sinistro da 50 metri poteva colpire una moneta, era perfetto”.

TRAP – “Trapattoni è uno degli allenatori a cui sono più legato, era uno “psicologo”, metteva al primo posto la persona e il gruppo e sapeva bastonarti e rincuorarti al momento giusto. Trapattoni è uno degli allenatori a cui sono più legato, era uno “psicologo”. Metteva al primo posto la persona e il gruppo e sapeva bastonarti e rincuorarti al momento giusto”.

(Fonte: Inter.it)