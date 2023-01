Inter, col Monza ci saranno alcuni cambi. Tornano De Vrij e Dumfries, occhio a…

"Già da domani con il Monza, quindi, ci saranno alcuni cambi. Probabile che entrino De Vrij, in difesa, al posto di Acerbi e Dumfries, a destra, in sostituzione di Darmian. L’olandese è in ritardo di condizione, ma ha bisogno di minuti. Come Lukaku, del resto, che potrebbe giocare dall’inizio anche in Brianza. E’ a centrocampo, comunque, a causa dell’infortunio di Brozovic, che Inzaghi si trova in difficoltà. Se non già contro il Monza, quindi, Asllani avrà certamente spazio in Coppa Italia e poi con il Verona. E occhio pure a Gagliardini", riporta il Corriere dello Sport.