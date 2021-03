Sky – Inter, 2 mesi per cambiare pelle: trasformazione necessaria. La svolta…

Sky Sport analizza i numeri dell'Inter e il cambio di passo con un rendimento difensivo che è cresciuto dopo l'andata col Sassuolo

L' Inter si è trasformata e ha tratto i benefici dalla sua mutazione. Antonio Conte è riuscito a sistemare la difesa e il rendimento nettamente superiore in fase di copertura ha permesso alla squadra nerazzurra di mettere la freccia e volare potenzialmente a +9 (da recuperare la sfida contro il Sassuolo) sul Milan e +10 sulla Juventus. Sky Sport analizza il cambiamento dell' Inter con la crescita in fase difensiva di Handanovic e compagni.

"Due mesi trascorsi a sbagliare e a capire il perché di un equilibrio assente. 60 giorni che sono costati la Champions ma che non hanno pregiudicato nulla nella corso scudetto. 12 partite da fine settembre a fine novembre tra Italia ed Europa con sole 4 vittorie e 20 gol subiti. La svolta a Reggio Emilia contro il Sassuolo il 28 novembre. 3-5-2 e baricentro più basso, senza rinunciare alla pressione alta, ma con la capacità di applicarla a seconda delle situazioni. Da quel giorno l'Inter è scesa in campo altre 25 volte e di gol ne ha incassati 19. Fuori anche dalla Coppa Italia, è vero, ma con un vantaggio di 6 punti in campionato che potrebbero diventare 9 in caso di successo sul Sassuolo nel recupero. Merito di una trasformazione necessaria e di un undici che si può quasi recitare a memoria. Due mesi per sbagliare, imparare e capire: tanto è servito all'Inter per cambiare pelle. Oggi è la seconda miglior difesa dietro la Juve, mentre qualche mese fa erano addirittura 7 le retroguardie ad aver subito meno gol dei nerazzurri".