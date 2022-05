Inter, mercoledì parte la campagna abbonamenti per la prossima stagione

Il club nerazzurro ha ufficializzato date e modalità dela prossima compagna abbonamenti: tutte le informazioni

La stagione 2021/22 deve ancora terminare, ma in casa Inter - per quanto riguarda l'extra campo - si pensa già alla prossima. Comincerà mercoledì, come comunicato dal club nerazzurro, la nuova campagna abbonamenti. Così scrive il Corriere dello Sport: "Mercoledì prossimo scatterà pure la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Insomma, anche l'Inter torna alla normalità pre-pandemia, tanto che il prezzo medio delle tessere sarà invariato. La vendita avrà 3 fasi: la prima riservata ai vecchi abbonati, la seconda agli iscritti alla lista d'attesa e la terza aperta a tutti. Sempre che ci siano ancora posti liberi. Il club nerazzurro, infatti, ha scelto di limitare a 28 mila il numero massimo degli abbonamenti a disposizione".