Giordano: “Roma-Inter? Nerazzurri pieni di campioni, sarebbe un campanello d’allarme…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘, l’ex attaccante e allenatore Bruno Giordano ha parlato TMW Radio della sfida in programma domenica tra Roma e Inter:

“È importante per entrambe. La Roma sta prendendo quota e ci sta prendendo gusto. Ha la possibilità di raggiungere i nerazzurri. Per l’Inter una seconda sconfitta sarebbe un campanello d’allarme. Credo sia una sfida molto equilibrata. Mi piace il gioco della Roma, con ripartenze veloci e non con troppo possesso palla. Ma l’Inter ha un altro tipo di gioco ed è piena di campioni“.