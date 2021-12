Chi campione d’inverno? GdS: “Inter favorita. Dopo la mezza delusione di Madrid…”

Il calendario avvantaggia l'Inter ma la squadra di Inzaghi non deve abbassare la guardia: vincere contro il Cagliari darebbe il primo posto

"Il Cagliari stasera, la Salernitana ultimissima venerdì 19 all’Arechi, il Torino il 22 dicembre a Milano: l’Inter ha un calendario in discesa e a questo punto è la favorita per il titolo onorifico di campione d’inverno", spiega l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "Ha davanti a sé la possibilità di un filotto, tre vittorie su tre e nove punti. Deve riprendersi dalla mezza delusione di Madrid, ma la qualificazione agli ottavi di Champions era già al sicuro, più che altro la partita del Bernabeu è stata la presa d’atto che ancora c’è una certa distanza tra i campioni d’Italia e l’Europa di vertice. In Serie A la squadra di Inzaghi ha la grande occasione di ridiventare dominante. Sarebbe abbastanza clamoroso, l’Inter è stata destrutturata un minuto dopo lo scudetto di maggio e rimontata con abilità nel corso dell’estate. Si immaginava che Simone Inzaghi avrebbe fatto peggio e si scopre che in parte è già andato meglio, perché nel biennio di Antonio Conte gli ottavi di Champions non erano stati raggiunti e perché un anno fa l’Inter aveva chiuso l’andata a 41 punti, quota superabilissima con 37 punti e tre partite a disposizione".