L’Inter sarà campione d’inverno già domani sera se…: le combinazioni

Con la 6a vittoria consecutiva in campionato ottenuta ieri a Salerno, l’Inter è a 43 punti e già domani sera può essere campione d’inverno

Con la sesta vittoria consecutiva in campionato ottenuta ieri a Salerno, l’Inter raggiunge quota 43 punti e già domani sera può essere campione d’inverno. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “tutto dipenderà dalle dirette concorrenti: perché questa eventualità si realizzi il Milan dovrebbe perdere con il Napoli e l’Atalanta non andare oltre il pari con la Roma. In questo caso a una giornata dalla fine del girone di andata Inter 43, Milan e Napoli 39, Atalanta 38”, si legge.