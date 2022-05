Inter campione d’Italia u14, battuto in finale l’Empoli 3-2

La formazione guidata da Pedrinelli aveva battuto ieri la Roma in semifinale e con la vittoria di oggi si aggiudica il campionato di categoria

L'Inter trionfa nel torneo Under 14 Pro. La squadra nerazzurra ha battuto in finale l’Empoli per 3-2. I giovani interisti avevano battuto i coetanei giallorossi. Terza classificata la Juventus, che nella finalina si impone per 2-0 sulla Roma che chiude al quarto posto.

Della gara scrive il sito ufficiale della FIGC: "Partita accesa sin dai primi in cui l’Empoli appare più propositiva dell’Inter e crea due occasioni da rete che fanno tremare Widmer Dautilia. Dopo la pressione iniziale dei toscani, al 15’ i nerazzurri trovano il vantaggio con Carrara che sfrutta l’ottimo spunto di Curcio e in spaccata segna l’1-0. Reazione immediata dell’Empoli, che al 20’ riporta il risultato sul pari grazie alle rete di Blini, bravo a farsi trovare libero sul traversone di Verdone dalla sinistra. Non passa neanche un minuti e i nerazzurri tornano avanti: grande giocata di Grisoni Fasana, che dalla sinistra entra in area, supera due difensori e di destro trova l’incrocio dei pali. Lo svantaggio non demoralizza i toscani, che tornano in partita al 30’ con Checcacci, bravo a liberarsi sulla destra a battere il portiere avversario con un diagonale sul palo lontano. Ripresa decisamente più bloccata rispetto alla prima frazione e di gioco e con poche occasioni da rete per entrambe. Di fatto, il secondo tempo si racchiude nel nuovo vantaggio dell’Inter al 21’, ancora con Grisoni Fasana che sull’ennesimo spunto di Curcio, trova spazio al limite dell’area e batte Vannini sul primo palo".