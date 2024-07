Anche il Ministro dello Sport Maldiviano, Abdulla Rafiu, durante la conferenza di presentazione del progetto “Playing with Corals”, ha espresso il suo apprezzamento a favore di un’iniziativa innovativa e sfidante: quella di unire la pratica sportiva all’educazione ambientale. Circa 100, tra bambini e bambine, saranno infatti coinvolti in allenamenti di calcio alternativi, nei quali, oltre ai classici esercizi secondo la metodologia Inter Campus, si svilupperà una nuova consapevolezza sul tema del cambiamento climatico, dei suoi effetti sulle future generazioni e sulle azioni che ciascuno può intraprendere per uno sviluppo più sostenibile.