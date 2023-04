Inter Campus alle Nazioni Unite, Zanetti: “Lottiamo contro ogni forma di discriminazione”

In occasione dell’International Day of Sport for Development and Peace, Inter Campus è stato ancora una volta ospite

In occasione dell’International Day of Sport for Development and Peace organizzato dal Department of Global Communications (DGC) in collaborazione con il Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite (UNDESA), Inter Campus è stato ancora una volta ospite e protagonista della Giornata dedicata al ruolo dello sport come mezzo per affrontare i cambiamenti climatici, promuovere la parità di genere e combattere la discriminazione razziale.