I giocatori del club nerazzurro sono accompagnati da capi che riflettono l'eleganza e lo stile distintivo di Canali. I capi, pensati per i giocatori della Prima Squadra dell’Inter, incarnano l’equilibrio perfetto tra funzionalità e stile, con un design contemporaneo. Capi progettati per adattarsi con versatilità alle esigenze dei giocatori, offrendo tessuti performanti ed estremamente confortevoli. L’esclusiva overshirt in lana cucita a mano, realizzata con la tecnica Double, con il suo taglio preciso e dettagli funzionali, come le tasche oblique e la chiusura a pressione nascosta, dona una struttura decisa senza rinunciare alla leggerezza. Il giubbotto trapuntato a rombi con zip nascosta e collo camicia è un omaggio al saper fare di Canali. La maglieria in pura lana merino offre calore e stile, con il dolcevita che sfoggia l'iconico motivo "Freccia" sul retro, segno grafico di Canali.

I pantaloni relaxed fit, in flanella di pura lana, combinano eleganza e praticità adatti ai movimenti liberi dei giocatori. Patch ricamati con lo stemma dell’Inter e il logo Canali, si posano armoniosamente sui capi. Il mocassino in pelle esalta l'equilibrio tra comfort e design, con dettagli che parlano di cura e attenzione. L’allenatore Simone Inzaghi, il Management e lo staff del Club vestono invece un completo di lana Impeccabile con camicia, pullover di lana merino e cravatta di seta jacquard. Insieme, un soprabito imbottito tre quarti di nylon soft touch e un carcoat morbido e resistente. Il logo Canali e lo stemma dell’Inter sono combinati all'interno della freccia, appositamente ridisegnata e adattata alle colorazioni dei capi. La sciarpa in cashmere e lana vergine in verde Brianza, colore iconico di Canali, completa una collezione pensata per riflettere l'essenza distintiva del brand. Canali e FC Internazionale Milano incarnano l'eccellenza del Made in Italy, un legame che trascende le mode e si proietta nel futuro con una visione condivisa di stile, qualità e avanguardia, dentro e fuori dal campo. La collezione sarà disponibile a partire da novembre sul sito canali.com e nei principali flagship store Canali.