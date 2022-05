Inter, la candidatura di Acerbi va tenuta in grande considerazione. Il difensore ha già…

Il difensore della Lazio potrebbe essere uno dei rinforzi della difesa nerazzurra. Il rapporto con Inzaghi è molto stretto

Grandi manovre in difesa per l'Inter. Per rinforzare il reparto difensivo, c’è una candidatura che va tenuta in grande considerazione, quella di Francesco Acerbi . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il difensore ha già fatto arrivare la propria candidatura all’Inter, una chiacchierata in questo senso c’è stata anche con il suo agente, Federico Pastorello.

"Il difensore è in uscita dalla Lazio, impossibile pensare a un futuro ancora a Roma dopo i problemi dell’ultima stagione. Il rapporto con Inzaghi è molto stretto, non è una cosa da sottovalutare in sede di mercato. Per l’Inter non è una priorità, ma se in qualche modo Acerbi dovesse ottenere il via libera da Lotito, non ci sarebbe da sorprendersi se la destinazione fosse la Milano nerazzurra".