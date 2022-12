Libero – Inter, capitolo sponsor: ‘promosso’ eBay, il candidato serio ora è…

‘Promosso’ eBay sulla manica in cambio di 5 milioni per due anni (con opzione per il rinnovo), l'Inter cerca un subentrante a DigitalBits

Alessandro Cosattini

Libero fa il punto sulla questione sponsor in casa Inter oggi. ‘Promosso’ eBay sulla manica in cambio di 5 milioni per due anni (con opzione per il rinnovo), si cerca un subentrante a DigitalBits.

“LeoVegas è un candidato serio, in quanto già partner, in caso di cancellazione del veto sui marchi di scommesse. Altri sono sul tavolo ma l’Inter punta a un accordo pluriennale di valore, non vuole avere fretta. Non dovessero concretizzarsi partner a stretto giro, la criptovaluta rimarrà fino a fine stagione sulle maglie nella speranza di recuperare per intero i primi 18 milioni del contratto e uscirne senza cause legali”, si legge.