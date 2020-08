CdS – Inter stupenda, Conte ha fatto un capolavoro. “Zhang quasi non ci credeva perché…”

“Un’Inter stupenda, la più bella della stagione, ha travolto lo Shakhtar Donetsk e venerdì nella finale di Europa League sfiderà il Siviglia. Un’impresa così a un’italiana non riusciva da 21 anni, da quando nel 1998-99 il trofeo (che allora si chiamava Coppa Uefa) fu alzato dal Parma. Conte ha fatto un capolavoro annientando gli ucraini”.

Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’analisi del match tra Inter e Shakhtar Donetsk. Una partita straordinaria dei nerazzurri in tutti i sensi. Sia in attacco – a segno due volte sia Lautaro che Lukaku – che in difesa, che per l’ennesima volta chiude senza subire gol.

“Zhang, ieri sera in tribuna, quasi non ci credeva: la sua formazione ha giocato un calcio sontuoso e tatticamente è stata perfetta”, commenta il quotidiano che poi analizza il secondo tempo devastante dei nerazzurri: “Lo Shakhtar ha creato una sola palla gol, un colpo di testa del suo centravanti che Handanovic ha parato. Da lì in poi, l’Inter non ha più concesso niente: è come se quel pericolo corso avesse risvegliato il killer instinct che tante volte in passato era mancato ai nerazzurri”.