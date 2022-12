L’Inter mostra carattere. Inzaghi torna da Siviglia con una vecchia consapevolezza

"Da una fresca serata andalusa, più primaverile che natalizia, l’Inter porta via una antica consapevolezza: sa di avere carattere, è in grado di reagire sotto pressione. Ha la consapevolezza che, quando serve, basta alzare una levetta per far crescere i giri del motore e far male a qualunque avversario. Contro il Betis, rimaneggiato ma sempre agguerrito, come sa bene la Roma in Europa League, Simone Inzaghi ha avuto la conferma di questo spirito che cresce sotto pelle", sottolinea La Gazzetta dello Sport.