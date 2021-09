Caressa: “Con Lukaku Inter non perde col Real. Correa-Lautaro? Nella Lazio niente giganti, ma…”

Il giornalista ha parlato delle squadre italiane in CL e ha detto la sua anche sulla squadra di Inzaghi

«Una distanza tra ritmo tra le squadre italiane e le altre. In CL, Milan ha pagato il fatto che è una squadra giovane e al Liverpool e si è paralizzata. Inter? Se c'era Lukaku la partita con il Real Madrid non la perdeva. Anche perché la maggior parte dei gol, il 65% delle marcature, l'anno scorso li ha fatti lui tra gol e assist. Lukaku dopo aver giocato nell'Inter è un altro giocatore». Fabio Caressa, a Radio Dee Jay, ha parlato della sconfitta dell'Inter in CL contro il Real Madrid ed ha anche aggiunto: «Credo che l'Inter si debba mettere a posto su certe cose. Oggi proverà Correa-Lautaro, boh. Dico che cambia tutto non se c'è un attaccante centrale forte».