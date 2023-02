Inter, Caressa: “Lautaro, stagione pazzesca. Lukaku? Mi sembra che…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Fabio Caressa, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter in vista del derby di domani: "Lautaro sta facendo una stagione pazzesca: poi mi piace che parla poco. Lukaku ha capito il modo di giocare dell'Inter: prima andava in profondità, ora si piazza lì e la gioca di più con la squadra. Questo è il gioco che secondo me può farlo tornare quasi ai livelli di Conte: ma va servito un po' di più, mi sembra non ci sia quella fiducia che c'era prima nei suoi confronti".