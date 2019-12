Oggi alle 18 al Meazza andrà in scena la sfida tra l’Inter di Antonio Conte e il Genoa di Thiago Motta. A Radio Deejay, durante il programma “Deejay Football Club”, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno espresso il loro pronostico in vista della gara. Il giornalista di Sky Sport ha optato per un 1X, mentre il direttore del Corriere dello Sport ha detto: “Per me è 1 anche se all’Inter mancano un sacco di giocatori”.