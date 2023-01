Sky – Inter, se ha piano scudetto è l’ora di mostrarlo. Si riparte da carica Lukaku

Prima partita del 2023 e occasione unica di accorciare le distanze dal Napoli. L'Inter si ritrova in mano l'opportunità di dare una svolta al campionato per provare a ridurre il meno undici dalla squadra prima in classifica. Ad Appiano ci credono tutti e lo dichiarano sottolinea Skysport. A partire da Lukaku che torna a giocare titolare. Anche Inzaghi ha sottolineato che mancano 23 partite alla fine e che ci sono tantissimi punti in palio.