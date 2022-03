Inter, senti Carnevali: “Scamacca pronto per una piazza esigente. Ha bisogno però…”

Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo a proposito del giovane pronto a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco dell'Italia

Daniele Vitiello

Gianluca Scamacca ne ha fatta di strada. «Sembra ieri che Scamacca ci faceva vincere il Viareggio (2017 ndr). Quest’anno ha letto il giuramento del torneo ed è in Nazionale maggiore, mentre altri nostri ragazzi proveranno a vincere di nuovo il Viareggio. Sono belle soddisfazioni», ha sottolineato Giovanni Carnevali a tal proposito ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L'attaccante, finito nel mirino dell'Inter, sembra destinato ad un ruolo da protagonista con la maglia dell'Italia.

Carnevali, quanto è cresciuto Scamacca?

«Molto. Caratterialmente, soprattutto. Già nella scorsa stagione, a Genova. Aveva bisogno di giocare. Per questo abbiamo venduto Caputo, che pur aveva fatto benissimo da noi. Abbiamo creato spazio a Gianluca che è diventato più tosto, più deciso. Certi problemi familiari lo hanno rafforzato. Le voci su comportamenti particolari sono dicerie false: è un professionista. E’ diventato un uomo».

Come calciatore?

«Ad ogni partita migliora nella protezione della palla. Per il nostro gioco è fondamentale: copre il pallone, lo smista, fa salire la squadra. Prima giocava più per sé. Guardava solo la porta, ora va incontro al compagno che porta palla. A volte mi fermo a guardarlo mentre calcia in allenamento e mi impressiono: ha una potenza incredibile».

Pronto per guidare l’Italia?

«Ho piena fiducia nelle qualità di Gianluca e nella sua forza di carattere. Non tremerà di sicuro, psicologicamente è solido, un combattente. Semmai, mi preoccupa un po’ la partita: viene dopo una sconfitta traumatica, la formazione è molto rinnovata. Non è il contesto ideale per esordire da titolare, ma Gianluca farà bene. Aggiungo una cosa, però».

Dica.

«Gianluca ha ancora tanto margine di miglioramento, non ha completato la sua piena maturazione tecnica. Bisogna ancora dargli possibilità di sbagliare qualche partita e non pretendere che sia già perfetto a 23 anni. Con i giovani serve pazienza».

Non è ancora pronto per il grande club?

«No, al contrario. Per la crescita tecnica e per la maturazione personale, può reggere benissimo le responsabilità di una piazza esigente. E giocando in mezzo a campioni già affermati, Gianluca crescerà ancora».