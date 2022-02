CdS – Inter sulla carta favorita. “Squadra al completo. E Inzaghi…”

"Simone Inzaghi ci tiene tremendamente a conquistare la prima vittoria in un derby da allenatore dell'Inter", scrive il CorSport

"All'andata non è riuscito ad andare oltre l'1-1 e Simone Inzaghi ci tiene tremendamente a conquistare la prima vittoria in un derby da allenatore dell'Inter. A Roma di soddisfazioni nelle stracittadine se n'è tolte e vorrebbe fare lo stesso a partire da oggi pomeriggio. Anche perché volare a +7 sui cugini (con una partita da recuperare), sarebbe un bel colpo". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole di Inzaghi in conferenza stampa pre-Derby. "L'Inter sulla carta arriva al derby con i favori del pronostico perché, oltre a essere davanti in classifica, si è rinforzata sul mercato", spiega il quotidiano che rimarca come la pausa abbia permesso ai nerazzurri, come alle altre squadre, di ricaricare le pile con l'organico al completo ad Appiano tranne Vecino, Lautaro e Sanchez.