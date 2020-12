CorSera – Bologna travolto, dall’Inter cartoline per lo scudetto. Lukaku totem. E Brozovic…

“Il totem non sbaglia il colpo in canna e rischiara la notte fredda e piovosa di San Siro. Romelu Lukaku, sempre lui, spalanca all’Inter le porte della terza vittoria consecutiva dopo Sassuolo e Borussia Moenchengladbach”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla vittoria dell’Inter contro il Bologna. Decisivo, in avvio, il solito Lukaku, a segno per la quarta volta nelle prime quattro di campionato a San Siro, pareggiando il record di Bobo Vieri. Il belga si mangia il raddoppio alla mezz’ora ma poco dopo ci pensa Hakimi a firmare il raddoppio grazie anche ad un assist magico di Brozovic. “Il marocchino, spesso discusso in questa prima parte di stagione, dà una bella risposta a Conte, firmando nella ripresa la sua prima doppietta italiana dopo una delle sue memorabili sgasate sulla fascia destra”, commenta il CorSera che poi aggiunge: “La squadra sembra pronta per lo scudetto, ma anche per piegare mercoledì lo Shakhtar nella partita che può valere gli ottavi di Champions”.

INTER EQUILIBRATA – Al termine del match contro il Bologna, si è potuto analizzare come l’Inter abbia intrapreso un percorso di crescita sempre più evidente: il ritorno al consueto 3-5-2 ha riportato equilibrio e compattato una squadra tosta. “Vidal impreziosisce il gioco in mezzo al campo dove è fondamentale la regia del tanto bistrattato Brozovic. Sanchez non dà punti di riferimento tra le linee. Una squadra tosta. Equilibrata e concentrata. Sino adesso a San Siro era sempre andata sotto, stavolta dispone a suo piacimento dei rivali. Cartoline per lo scudetto”, evidenzia il quotidiano.