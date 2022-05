Inter, un club si fa avanti per Casadei: primi contatti tra i club

Il gioiellino della Primavera nerazzurra nella prossima stagione si confronterà con il calcio "dei grandi"

Protagonista di una stagione di altissimo livello con l'Inter di Chivu e con la Nazionale Under 19, capocannoniere della formazione nerazzurra, premiato come miglior centrocampista del campionato Primavera: Cesare Casadei è ormai pronto per il salto nel calcio "dei grandi", e sono molti i club in fila davanti alla porta dei nerazzurri. Secondo quanto scrive Primativvu.it, l'Avellino avrebbe già avuto i primi contatti con la dirigenza interista per il gioiellino classe 2003. Molto difficile, se non impossibile, che Casadei possa giocare in Serie C il prossimo anno, considerando le tante offerte in arrivo da categorie superiori.