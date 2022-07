Inter, Casadei e Fabbian si sono aggregati alla prima squadra ad Appiano Gentile

Cesare Casadei e Giovanni Fabbian sono due tra i giovani più interessanti sfornati dal vivaio dell'Inter negli ultimi anni. In attesa di capire come vorrà agire il club nerazzurro in merito al futuro, i due giovani si sono aggregati alla prima squadra ad Appiano Gentile dove dallo scorso 6 luglio è iniziato il ritiro della squadra di Inzaghi.