Inter, casting per la fascia sinistra: da Alaba a Gosens, la situazione. Tonali…

Intervenuto nella trasmissione ‘Sportitalia Mercato’, il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato delle operazioni dell’Inter e della ricerca dell’esterno sinistro: “È in corso un vero proprio casting. C’è il sogno Alaba, che ha il contratto in scadenza nel 2021 ma ha ricevuto una proposta di rinnovo dal Bayern Monaco a doppia cifra tra i 12 e i 13 milioni; c’è Mendy del Manchester City, che però ha un cartellino elevato; Emerson Palmieri piace anche alla Juve ma è quello più fattibile perché lascerà il Chelsea; Gosens è nel mirino delle big ma vuole giocare in Bundesliga“.

Pedullà ha poi aggiunto: “L’Inter si prenderà una pausa di riflessione e lascerà passare questi giorni in attesa di novità su Lautaro, con la clausola che va verso la scadenza. La situazione vale anche per Tonali: non è previsto nessun assalto al centrocampista del Brescia“.