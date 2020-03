Inter su Castrovilli? Corvino: “Giocatore ideale per Conte. 40 milioni? Sì, per gamba!”

Uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter risponde al nome di Gaetano Castrovilli, centrocampista classe ’97 della Fiorentina, una delle rivelazioni del campionato di Serie A. Tuttosport ha intervistato Pantaleo Corvino, il dirigente che lo portò a Firenze ancora minorenne, proveniente dal settore giovanile del Bari: “Quaranta milioni per Castrovilli? Sì, ma solo per una gamba! L’Inter lo vuole? In un centrocampo a tre, come interno è l’ideale per Conte. Il paragone con Vidal? No, sono diversi: Arturo nel suo modo di giocare ci mette foga e determinazione, mentre a Gaetano vengono più naturali quegli inserimenti. Uno gioca più con rabbia, altro è più elegante. Stiamo comunque parlando di due grandissimi giocatori che interpretano ottimamente il ruolo di interno“.