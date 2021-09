CdS – Inter, ritrovata la cattiveria mancata con Samp e Real. “Due record per i nerazzurri”

Il Corriere dello Sport analizza così la grande vittoria dell'Inter che, a San Siro, ha asfaltato il Bologna

"Cattiveria. Quella che era mancata prima contro la Sampdoria e poi contro il Real, facendo perdere punti pesanti sia in campionato sia in Champions. Si è rivista, invece, in dosi più che abbondanti con il Bologna". Apre così l'articolo di analisi del Corriere dello Sport in merito alla grande vittoria dell'Inter contro il Bologna, una prova di forza schiacciante come raccontano due dati in particolare: i 15 gol fatti in 4 partite valgono il record - pareggiata l'Inter 1997-1998 e l'Atalanta l'anno scorso - di reti segnate con ben 9 marcatori differenti.