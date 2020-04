Inter, Cavani non è più un obiettivo: un anno dopo Marotta punta un altro “Re di Napoli”

Edinson Cavani non è più un obiettivo di mercato dell’Inter: l’attaccante uruguayano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, un anno fa fu un’idea della dirigenza nerazzurra, che alla fine decise di puntare su altri elementi. Oggi, secondo Tuttosport, Marotta ha puntato il suo mirino su un altro ex Napoli: “Un’estate fa l’Inter aveva pensato a Edinson Cavani che però oggi – anche qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza con il Psg – non rientra più nei piani. Questo perché Marotta punta a un altro “Re di Napoli”, ovvero Dries Mertens il cui rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis si è nuovamente impantanato“.