Il Giornale – Inter, vicino l’accordo con Cavani: decisivo l’arrivo del nuovo sponsor

L’Inter stringe per Edinson Cavani: l’attaccante uruguaiano, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, è sempre più vicino ai nerazzurri, a caccia di rinforzi per il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Un innesto che, secondo il Giornale, verrà in parte finanziato dal nuovo sponsor che prenderà il posto di Pirelli:

“L’Inter sta valutando per la prossima sponsorizzazione, con l’addio a Pirelli sempre più probabile e l’arrivo di un marchio cinese che porterà una pioggia di milioni. Soldi utili per rinforzare la squadra con Cavani pronto ad approdare in nerazzurro. Vicino, molto vicino l’accordo con l’uruguaiano il cui cartellino non costerà nulla ma che, nonostante i 33 anni compiuti, chiede (e otterrà) un ingaggio in doppia cifra. Sempre nell’attesa di capire come finirà la telenovela Lautaro Martinez, corteggiatissimo dal Barcellona“.