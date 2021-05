CorSera – Inter, come cambia il cda: ruolo e poteri dei membri di Oaktree

Ufficiale l'accordo tra Suning e il fondo di investimento americano che - almeno inizialmente - non rileverà quote del club nerazzurro

Adesso è ufficiale : il fondo di investimenti americano Oaktree garantirà a Suning un finanziamento da 275 milioni di euro (da restituire in 3 anni) che permetterà alla famiglia Zhang di coprire le spese di gestione dell'Inter con maggior serenità. Presente e futuro prossimo più rosei per il club nerazzurro, che può ora pensare a programmare la stagione che verrà. Il Corriere della Sera spiega come cambierà il consiglio di amministrazione interista: "Non cambia la compagine azionaria: Suning resta al 68,5%, Lion Rock al 31%. Più avanti il socio di minoranza potrà uscire, non nell’immediato. A garanzia del prestito Oaktree ottiene le azioni del club. Se nei prossimi tre anni Suning non farà fronte ai suoi impegni, il fondo americano diventerà proprietario dell’Inter: il gruppo di Nanchino però, di cui è azionista il governo cinese, finora ha onorato gli impegni finanziari assunti.

Lasceranno invece il cda dell’Inter i due consiglieri in quota Lion Rock e saranno sostituiti da due indipendenti che fanno riferimento a Oaktree. Certo l’ingresso del notaio Carlo Marchetti, professore associato di diritto comparato presso l’Università degli Studi di Milano, mentre è ancora in attesa Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit. Nei prossimi giorni sarà convocato il cda dell’Inter per ratificare le nuove nomine, prima però bisognerà attendere l’input della controllante Great Horizon. I due nuovi membri del cda in quota Oaktree, saranno osservatori con qualche potere di veto, ma non ci saranno ingerenze nella gestione dell’Inter: non discuteranno insomma di mercato e scelte tecniche, fungeranno da garanti dell’investimento di Oaktree".