Inter, oggi nuovo cda. CorSera: “Situazione difficile nonostante il prestito”

La dirigenza nerazzurra analizzerà la situazione dei conti: entro fine settimana sarà presentata la trimestrale

In casa Inter, archiviata la questione Conte, verranno analizzate la situazioni finanziarie. Come scrive il Corriere della Sera, oggi andrà in scena un nuovo consiglio di amministrazione: "Oggi è in programma un consiglio d'amministrazione per mettere a fuoco la situazione dei conti, entro fine settimana sarà presentata la trimestrale: il quadro finanziario, nonostante il prestito da 275 milioni dal fondo Oaktree, è molto appesantito".