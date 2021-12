Inter, c’è il sorteggio di Champions: speranza Lilla, fanno paura il Bayern e…

Le possibili avversarie dell'Inter negli ottavi di finale di Champions League: dal Lille al Bayern, chi può pescare la squadra di Inzaghi

È il giorno del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League . Alle 12, l' Inter di Simone Inzaghi conoscerà l'avversaria del primo turno a eliminazione diretta. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili avversarie dei nerazzurri, inseriti in seconda fascia in virtù del secondo posto nel Gruppo D alle spalle del Real Madrid :

"La seconda fascia quest’anno è un incubo. Tutto può succedere, ma oggi è difficile immaginare che un’italiana, non soltanto l’Inter, regga il confronto con Liverpool, Bayern e City, il meglio d’Europa, ritmi irresistibili, mentalità mai al risparmio, predisposizione offensiva. Invece l’Inter non parte sconfitta contro lo United di Ronaldo e il sorprendente Ajax che sembra tornato ai livelli del 2019, semifinalista sconfitto dal Tottenham solo al 96’. Più alla portata il Lilla che ha forse sofferto il passaggio da Galtier, tecnico campione di Francia l’anno scorso, a Gourvennec, ed è a centro classifica. Però ha vinto il “gruppetto” di Champions con Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg. In più, i nerazzurri giocheranno il ritorno in trasferta. E da quest’anno i gol fuori casa non valgono doppio. Juve e Inter partono idealmente dalle retrovie contro quattro inglesi, tre spagnole, una super tedesca e una francese glamour, ma anche nel calcio esistono i sorpassi".