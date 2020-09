SM – L’Inter non vuole cedere Lautaro: il Barça studia l’offerta per far vacillare il muro

Con lo scadere della clausola, Lautaro Martinez sembra ormai destinato a rimanere all’Inter. Il Barcellona ha in mente un altro disperato tentativo, ma la posizione del club nerazzurro è chiara. Spiegano nel TG di SportMediaset: “L’interesse del Barcellona è ancora vivo. Gli agenti sono in missione in Spagna per capire se il club blaugrana è pronto a presentare un’offerta allettante. L’Inter non ha alcuna intenzione di cederlo, per cui la trattativa è decisamente in salita per gli spagnoli”.