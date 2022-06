CdS – Inter, cedere tutti gli esuberi non basterà: necessario il sacrificio di un big

La proprietà nerazzurra ha imposto alla dirigenza un attivo fra acquisti e cessioni di almeno 60 milioni di euro

"Le leggi del mercato portano a pensare che, anche sacrificando Pinamonti, Satriano, Esposito, Mulattieri e gli elementi in esubero (dai quali sarà difficile ricavare nell'immediato soldi: Sensi, Lazaro, Dalbert, Vanheusden, Radu e Sanchez, che vuole una buonuscita e ha offerte non gradite da Turchia e Giapponeecc), l'ad Marotta e Ausilio non troveranno le risorse per risistemare il bilancio e rinforzare la rosa. Ecco perché probabilmente un big partirà".